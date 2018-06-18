Во Львове устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета (фото)

По словам очевидца, съемки проводились среди белого дня.

Во Львове напротив городской ратуши девушки устроили обнаженную фотосессию.

Об этом со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова сообщает "Варта1".

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"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2 этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", – написал очевидец.

Ранее во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.