Во Львове устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета (фото)

14:36, 18 июня 2018
Курьёзы
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Очевидец показал кадры фотосессии / фото varta1.com.ua

Об этом со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова сообщает "Варта1".

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"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2 этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", – написал очевидец.

Ранее во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.

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Теги: #Львов