Во Львове устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета (фото)
14:36, 18 июня 2018Курьёзы
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По словам очевидца, съемки проводились среди белого дня.
Очевидец показал кадры фотосессии / фото varta1.com.ua
Во Львове напротив городской ратуши девушки устроили обнаженную фотосессию.
Об этом со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова сообщает "Варта1".
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"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2 этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", – написал очевидец.
Ранее во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.
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