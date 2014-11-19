BBC: Семья Боба Марли запускает первый бренд марихуаны

Marley Natural будет продавать различные лосьоны, кремы и другие сопутствующие товары с примесью марихуаны, сообщает украинская служба Би-би-си.

Новые продукты разрабатывает компания Privateer Holdings, которая расположена в штате Вашингтон в США. Ожидается, что они поступят в продажу в США и, возможно, по всему миру в 2015 году.

Дочь Боба Седелла Марли заявила, что ее отец приветствовал бы решение, принятое семьей.

"Мой отец был бы счастлив увидеть, что люди понимают целебную силу травы", - сказала она.

Глава компании Privateer Holdings Брендан Кеннеди заявил, что Марли был человеком, который во многом стоял у истоков движения за легализацию марихуаны 50 лет назад.

"Между именем Боба Марли и этим брендом существует естественная связь. Знаете, если поискать наиболее известного человека в мире, чье имя связано с марихуаной, то это будет Боб Марли", - сказал он.

Боб Марли умер от рака в мае 1981 года. Он считал каннабис или марихуану неотъемлемой частью своей веры - растафарианства - и активно выступал за ее легализацию.

В американских штатах Колорадо и Вашингтон использование марихуаны в некоммерческих и развлекательных целях является легальным. Использовать продукт можно только в личных целях (не на публике).

Еще несколько штатов могут последовать их примеру; во многих других штатах разрешается применение марихуаны в медицинских целях по рецепту врача.