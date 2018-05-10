"Труба, прикрепленная к рельсе... Трепещи, Пентагон": соцсети высмеяли новую "ракету ДНР" (фото)

"Одни мультики рисуют, другие ракеты молотком и сварочным собирают", - комментируют фото пользователи.

В сети подняли на смех новое "мощное оружие" боевиков так называемой ДНР, которое представляет собой обыкновенную трубу.

"Новейшая разработка "ДНР" - РСЗО "Снежинка". Представляет собой обыкновенную металлическую трубу, прикрепленную к рельсе хомутами от сантехники. Стабилизаторы тупо приварены к трубе. Ну а двигателя вообще нет. Трепещи, Пентагон!", - смеются над боевиками в Twitter.

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"Одни мультики рисуют, другие ракеты молотком и сварочным собирают", - комментируют фото пользователи.

Наберите воздуха в грудь. Готовы? Новейшая разработка "ДНР" - РСЗО "Снежинка" Представляет собой обыкновенную металлическую трубу, прикрепленную к рельсе хомутами от сантехники. Стабилизаторы тупо приварены к трубе. Ну а двигателя вообще нет. Трепещи, Пентагон! pic.twitter.com/Vbd7pXJcLl — Фосфорная Горловка (@natohawks) 9 мая 2018 г.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли "парад" в "ДНР".