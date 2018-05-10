Принимали два осла и собака: в сети высмеяли "парад" в "ДНР" (фото)

"Судя по количеству зрителей, ослов там значительно больше", — пишут в комментариях под постом журналиста.

В сети появилось курьезное фото с парада "ДНР", на котором видно, как "министра обороны" террористов Владимира Кононова облаивает дворовой пес.

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Курьезным снимком в Facebook поделился украинский журналист Денис Казанский. "Эпизод на параде в Донецке. Тот случай, когда даже собака все понимает... В соцсетях шутили, что парад "ДНР" принимала собака и два осла", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 мая по улице Артема в центре Донецка прошли подразделения боевиков и военная техника. На "параде" шли учащиеся так называемого "республиканского военного лицея", в том числе и Сергей Толстых - сын ликвидированного командира боевиков Михаила Толстых по прозвищу Гиви.