Шевченко прошел с Кубком Лиги чемпионов в центре Киева (фоторепортаж, видео)

15:31, 21 апреля 2018
Общество
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УНИАН

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Официальная часть этого мероприятия состоялась на Крещатике, куда и доставили трофеи для передачи в руки мэра Киева Виталия Кличко и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Также Кличко заверил, что город достойно справится с задачей провести такой престижный футбольный турнир на высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году.

По словам президента ФФУ Павелко, завтра кубки повезут в Херсон, Мариуполь, Днепр, Одессу, Харьков и Львов.

Финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе «Динамо» имени Лобановского, мужского - 26 мая на НСК «Олимпийский».

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Теги: #Киев#Лига чемпионов