Шевченко прошел с Кубком Лиги чемпионов в центре Киева (фоторепортаж, видео)
15:31, 21 апреля 2018Общество
162
В Киев привезли кубки Лиги чемпионов УЕФА, которые получат победители женского и мужского финальных матчей.
Шевченко вручил Кличко кубок Лиги чемпионов \ УНИАН
Послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов Андрей Шевченко и Ия Андрущак прошлись с кубками Лиги чемпионов по центру Киева.
Читайте такжеНа финале Лиги Чемпионов-2018 в Киеве ждут 170 тысяч иностранных болельщиков
Официальная часть этого мероприятия состоялась на Крещатике, куда и доставили трофеи для передачи в руки мэра Киева Виталия Кличко и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
Также Кличко заверил, что город достойно справится с задачей провести такой престижный футбольный турнир на высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году.
По словам президента ФФУ Павелко, завтра кубки повезут в Херсон, Мариуполь, Днепр, Одессу, Харьков и Львов.
Финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе «Динамо» имени Лобановского, мужского - 26 мая на НСК «Олимпийский».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter