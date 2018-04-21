Шевченко прошел с Кубком Лиги чемпионов в центре Киева (фоторепортаж, видео)

В Киев привезли кубки Лиги чемпионов УЕФА, которые получат победители женского и мужского финальных матчей.

Послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов Андрей Шевченко и Ия Андрущак прошлись с кубками Лиги чемпионов по центру Киева.

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Официальная часть этого мероприятия состоялась на Крещатике, куда и доставили трофеи для передачи в руки мэра Киева Виталия Кличко и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Также Кличко заверил, что город достойно справится с задачей провести такой престижный футбольный турнир на высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году.

По словам президента ФФУ Павелко, завтра кубки повезут в Херсон, Мариуполь, Днепр, Одессу, Харьков и Львов.

Финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе «Динамо» имени Лобановского, мужского - 26 мая на НСК «Олимпийский».