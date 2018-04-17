У популярного мема о неверном парне нашелся предшественник - картина XVIII века (фото)

Картина XVIII века воспроизводит аллегорический сюжет про героя, который находится на распутье.

Пользователь Twitter под ником @ELXGANZA обнаружил более раннюю версию мема "distracted boyfriend" про мужчину, который держит за руку девушку, но заглядывается на другую.

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Подписчики ELXGANZA согласились, что картина очень похожа на снимок, ставший мемом, передает "Медуза".

Картину "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией" написал английский художник Джошуа Рейнольдс в 1761 году. Картина воспроизводит аллегорический сюжет про героя, который находится на распутье. Обычно художники неоклассицизма изображали античного героя Геракла, который колеблется между Добродетелью и Пороком.

I’ve found the 18th century equivalent to the distracted boyfriend meme pic.twitter.com/QDKjygVDcr — big sue (@ELXGANZA) April 16, 2018

I see no difference pic.twitter.com/GtK4DwDVrz — Robin Good fellow (@R3dLeprechaun) April 16, 2018

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме "Россия - страна возможностей". Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.