У популярного мема о неверном парне нашелся предшественник - картина XVIII века (фото)

15:41, 17 апреля 2018
Курьёзы
574
У мема &quot;distracted boyfriend&quot; нашелся предшественник / фото twitter.com/ELXGANZA

Читайте такжеОблитый водой Жириновский стал мемом (фото, видео)

Подписчики ELXGANZA согласились, что картина очень похожа на снимок, ставший мемом, передает "Медуза".

Картину "Гаррик колеблется между Трагедией и Комедией" написал английский художник Джошуа Рейнольдс в 1761 году. Картина воспроизводит аллегорический сюжет про героя, который находится на распутье. Обычно художники неоклассицизма изображали античного героя Геракла, который колеблется между Добродетелью и Пороком.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме "Россия - страна возможностей". Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мемы#картина