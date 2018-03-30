Рекорд на льду: голландец на коньках разогнался до 93 километров в час (видео)

На этот раз Нойсу удалось превзойти самого себя. На ОИ мужчина получил сразу две золотых медали.

Голландскому конькобежцу, чемпиону мира Кьелду Нойсу удалось невероятное. На дистанции в полторы тысячи метров он разогнался до 93 километров в час.

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Чтобы при такой скорости устоять перед напором воздуха, он специально разработал металлический щит-защиту. Говорит, с такой конструкцией словно летишь надо льдом.

Как сообщал УНИАН, в Амстердаме люди радуются морозам, потому что там впервые за много лет замерзли каналы. Их поверхность превратилась в сплошной каток.

Слой льда настолько толстый и прочный, что способен выдержать огромное количество людей. Некоторые голландцы, чтобы избежать заторов на дорогах, даже заменяют машины на коньки и таким образом добираются до работы.