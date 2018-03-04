Голландцы в мороз заменили транспорт на коньки, чтобы добраться на работу (видео)

Слой льда настолько толстый и прочный, что способен выдержать огромное количество людей.

В Амстердаме люди радуются морозам, потому что там впервые за много лет замерзли каналы. Их поверхность превратилась в сплошной каток.

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Слой льда настолько толстый и прочный, что способен выдержать огромное количество людей. Некоторые голландцы, чтобы избежать заторов на дорогах, даже заменяют машины на коньки и таким образом добираются до работы.

Однако спасатели все же призывают их быть осторожными, потому что есть места на каналах, где лед очень тонкий или вообще не замерз.