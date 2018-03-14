"Ешь салат, Рекс": Трамп заставил Тиллерсона съесть завядшую зелень - СМИ

Трамп волновался, что несъеденный салат обидит представителей Китая.

Президент США Дональд Трамп заставил занимавшего пост госсекретаря Рекса Тиллерсона съесть завядший салат, пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года во время азиатского тура Трампа. Когда в зал, где находились представители делегации США, принесли тарелки с «Цезарем», в котором были завядшие листья салата, американский президент распорядился, чтобы Тиллерсон его съел, потому что волновался, что несъеденный салат обидит представителей Китая.

«Рекс, ешь салат», - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. На его место назначен уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео. По словам президента США Дональда Трампа, такое решение принято из-за разногласий в ведении внешней политики.