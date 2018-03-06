Паника медвежьей семьи из-за шороха попала на видео

09:55, 06 марта 2018
Курьёзы
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Животные испугались шороха / Скриншот

Читайте такжеВ России медведь забрел на городской рынок (видео)Все четверо разом встрепенулись и начали оглядываться, пытаясь понять, что происходит.

Ранее американец с помощью объятий утешил огромного медведя. Запись на момент публикации новости уже набрала почти 2 млн просмотров.

"Я уверен, вы ведёте себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжёлый день", - говорится в подписи к ролику.

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Теги: #медвежья семья#медведи шорох