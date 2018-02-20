В сети набирает популярность видео утешения грустного медведя

Сейчас медведь Джимбо весит 680 кг, но продолжает слушаться своего друга-человека.

Американец с помощью объятий утешил огромного медведя. Запись на момент публикации новости уже набрала почти 2 млн просмотров.

Видео было опубликовано на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным в YouTube.

"Я уверен, вы ведёте себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжёлый день", - говорится в подписи к ролику.

Читайте такжеОтныне за жизнью прикарпатских медведей можно наблюдать онлайнКак выяснилось, медведь приболел, и ему вызвали ветеринара. Но визит доктора косолапого сильно расстроил. И тогда друг решил его приободрить.

Смельчака на видео зовут Джим Ковальчик, а хищника - Джимбо. Они дружат уже 23 года - столько лет медведю. Парк, где родился мишка, закрылся очень скоро после его появления на свет. И тогда малыша приютил Ковальчик. А сейчас Джимбо весит 680 кг, но продолжает слушаться своего друга-человека, передает Pikabu.

В 2015 году Ковальчик с женой открыли Центр помощи осиротевшим животным. Сейчас в нём живут 11 медведей. А ещё - лошади, олени и белки.