В сети набирает популярность видео утешения грустного медведя

20:24, 20 февраля 2018
Курьёзы
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Мужчина дружит с медведем 23 года / Скриншот

Видео было опубликовано на канале нью-йоркского Центра помощи осиротевшим животным в YouTube.

"Я уверен, вы ведёте себя со своими медведями так же, когда у них выдался тяжёлый день", - говорится в подписи к ролику.

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Смельчака на видео зовут Джим Ковальчик, а хищника - Джимбо. Они дружат уже 23 года - столько лет медведю. Парк, где родился мишка, закрылся очень скоро после его появления на свет. И тогда малыша приютил Ковальчик. А сейчас Джимбо весит 680 кг, но продолжает слушаться своего друга-человека, передает Pikabu.

В 2015 году Ковальчик с женой открыли Центр помощи осиротевшим животным. Сейчас в нём живут 11 медведей. А ещё - лошади, олени и белки.

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