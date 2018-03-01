"Кхе-кхе": в сети показали фото больного Путина

На фото видно, что Путин постоянно кашляет, достает носовой платок.

Российский президент Владимир Путин до сих пор не вылечился от продолжительной болезни. Об этом свидетельствуют фото с послания главы РФ к Федеральным сборам.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел. Позже стало известно, что глава РФ после заболевания отменил все публичные мероприятия.