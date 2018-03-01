"Кхе-кхе": в сети показали фото больного Путина

14:58, 01 марта 2018
Курьёзы
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Путин до сих пор болен / Скриншот Апострофа

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел. Позже стало известно, что глава РФ после заболевания отменил все публичные мероприятия.

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Теги: #Путин заболел#послание к Федеральному собранию#Путин болезнь