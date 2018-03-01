"Кхе-кхе": в сети показали фото больного Путина
14:58, 01 марта 2018Курьёзы
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На фото видно, что Путин постоянно кашляет, достает носовой платок.
Путин до сих пор болен / Скриншот Апострофа
Российский президент Владимир Путин до сих пор не вылечился от продолжительной болезни. Об этом свидетельствуют фото с послания главы РФ к Федеральным сборам.
March 1, 2018
Кхе кхе pic.twitter.com/bVVX11ZkEG— Mikhail Golub (@golub) March 1, 2018
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел. Позже стало известно, что глава РФ после заболевания отменил все публичные мероприятия.
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