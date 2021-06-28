Администрация микроблога Twitter удалила картинку с изображением интимной сцены между Бэтменом и Женщиной-кошкой, которое режиссер Зак Снайдер выложил у себя в профиле с подписью «Канон».
Сам твит по-прежнему доступен, но вместо оригинальной картинки отображается предупреждение с текстом: «Это изображение удалено по просьбе правообладателя».
То есть, причина удаления картинки – нарушение авторских прав, хотя другого такого изображения не существует.
«Друзья, если я иду вперед, идите за мной! Если я отступлю, убейте меня! Если я умру, отомстите за меня!» - написал в ответ Снайдер с отсылкой к знаменитой фразе Анри де ла Рошжаклена времен Французской революции.
Читайте такжеЗак Снайдер назвал оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки каноном (фото)Не исключено, что руководство Twitter могла попросить удалить картинку студия DC.
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