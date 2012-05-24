Бахчисарай появился на карте в Yandex

Карты 25 украинских городов появились в четверг на сайте компании «Яндекс» в Украине, сообщила ее пресс-служба.

Среди них: Александрия, Бахчисарай, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Васильков, Дрогобыч, Енакиево, Измаил, Калуш, Канев, Коломыя, Коростень, Мелитополь, Миргород, Моршин, Мукачево, Нежин, Обухов, Павлоград, Переяслав-Хмельницкий, Трускавец, Умань, Фастов и Шостка.

Кроме того, «Яндекс» обновил карты, которые были выложены на сайте ранее. Теперь на сервисе можно увидеть подробные схемы 82 городов страны - от Мукачево до Шостки.

Все новые карты актуальны и выполнены с точностью до дома. Пользователи смогут найти на них жилые комплексы, дороги и развязки, которые появились в последнее время.

Искать объекты на новых картах можно как на русском, так и на украинском языке.

«Яндекс» - российская поисковая система и интернет-портал. По данным Liveinternet за февраль 2012 года, доля «Яндекса» на поисковом рынке - 59,3%. «Яндекс» присутствует также в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долларов.