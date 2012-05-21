Евпаторийский детский театр готовится к юбилею

Международному детскому центру-комплексу «Золотой ключик» исполняется 25 лет, празднование дня рождения пройдет в Евпатории до конца мая, сообщила пресс-служба театра.

Так, состоятся премьеры трех спектаклей - «Принц», «Сны Джованнино» и постановки для взрослых «Федора».

В программе мероприятий также бенефис, выставки и премьера короткометражного фильма «Ключ от сердца».

На 31 мая запланирован юбилейный гала-концерт с участием актеров театра и лучших коллективов города.

«Главной интригой праздника будет вручение двухмиллионному зрителю пожизненного пригласительного билета на все спектакли в театр «Золотой ключик», - сообщили в пресс-службе.

Международный детский центр-комплекс «Золотой ключик» создан 25 лет назад как школьный театр. В 1995 году постановлением Совета министров Крыма он получил статус международного детского центра. Ежегодно театр посещают 70 тысяч зрителей со всего мира.