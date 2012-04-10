На обувь для ветеранов потратят полмиллиона гривен
16:19, 10 апреля 2012Крым
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Список бумаг для получения
482 тысячи гривен из республиканского бюджета потратят в этом году в Крыму на обеспечение участников войны ортопедической обувью. Совет министров Крыма во вторник утвердил порядок использования денег.
"Ортопедической обувью обеспечиваются участники войны, которые не имеют инвалидности и нуждаются в обуви в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии", - сообщила пресс-служба Совмина.
Для получения обуви ветеранам необходимо подать в управление труда и соцзащиты населения заявление, медицинское заключение, копии паспорта, идентификационного кода и удостоверения, подтверждающего статус участника войны.
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