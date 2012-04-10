Сын крымского мэра помогал папе получать взятки в миллионы гривен

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына председателя совета алуштинского села Изобильное, депутата этого органа местного самоуправления Илью Ребикова по подозрению в вымогательстве и получении вместе с отцом Виктором взяток в крупном размере. Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против Ребикова-младшего, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Депутат задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в пресс-релизе.

Мэр Изобильного Виктор Ребиков был арестован в конце 2011 года по подозрению в получении миллиона гривен взятки за выделение трех участков земли площадью полгектара.