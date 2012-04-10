Сын крымского мэра помогал папе получать взятки в миллионы гривен
12:47, 10 апреля 2012Крым
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Ребикова-младшего повязали
Сотрудники правоохранительных органов задержали сына председателя совета алуштинского села Изобильное, депутата этого органа местного самоуправления Илью Ребикова по подозрению в вымогательстве и получении вместе с отцом Виктором взяток в крупном размере. Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против Ребикова-младшего, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Депутат задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в пресс-релизе.
Мэр Изобильного Виктор Ребиков был арестован в конце 2011 года по подозрению в получении миллиона гривен взятки за выделение трех участков земли площадью полгектара.
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