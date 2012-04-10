Милиционера, который грозил убить за брата, отдали под суд

11:30, 10 апреля 2012
Крым
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Отец в розыске

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника Феодосийского районного отдела милиции, который вместе с отцом угрожал убийством двоим потерпевших по делу своего родственника, а к одному из них применял насилие, чтобы они отказались от показаний, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

"Сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью обвинялся в организации преступной группы, которая с ноября 2008 по январь 2010 года совершила в автономии ряд преступлений, связанных с вымогательством чужого имущества и трудовой эксплуатацией граждан. Брат подсудимого - работник Феодосийского райотдела - пытался заставить потерпевших не свидетельствовать против него в суде", - говорится в пресс-релизе.  

По результатам расследования правоохранителю предъявили обвинения в "злоупотреблении служебным положением" и "принуждении пострадавшего к отказу от дачи показаний". 

Дело ушло в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности. 

Отец милиционеров объявлен в розыск.

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