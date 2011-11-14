Таможню заинтриговало нефтяное "месторождение" в Феодосии

Государственная таможенная служба проверяет несоответствие проходящих через Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами (ФПОНП) объемов нефти заявленным, сообщил первый заместитель начальника департамента таможни по борьбе с контрабандой и противодействию коррупции Ярослав Прокопенко на международной конференции Petroleum Ukraine-2011.

Таможня запросила у ФПОНТ документы об отгрузке и погрузке нефтепродуктов на предприятии.

Несоответствие состоит в том, что с предприятия вывозится больше нефтепродуктов, чем на него поступает.

Также таможня отправила запросы в крымское отделение ведомства и в Государственную администрацию железнодорожного транспорта "Укрзализныця" относительно объемов поставок нефтепродуктов на ФПОНП.

ФПОНП предоставляет услуги по осуществлению перевалки с железнодорожного транспорта на морской и обратно различных нефтеналивных грузов. Объем резервуарного парка предприятия составляет 280 тыс. куб. м.

По материалам "Обкома", "УН"