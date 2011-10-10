Русские школы создали ассоциацию

В Севастополе участники Международной научно-практической конференции работников образования «Осень в Балаклаве» учредили Международную ассоциацию русских школ (МАРШ), сообщил пресс-секретарь конференции «Осень в Балаклаве» Владимир ГУБАНОВ.

Главная цель Ассоциации – содействие созданию оптимальных условий для получения образования на русском языке, изучению истории и культуры, искусства народов России, установлению тесных контактов между деятелями науки, образования и культуры Украины и Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья.

Учредителями Международной ассоциации русских школ стали представители сферы образования, педагоги школ с русской формой обучения из Украины, России, Латвии и Болгарии – участники конференции «Осень в Балаклаве», которая проходила 7-9 октября.

Организаторами конференции «Осень в Балаклаве» выступили всеукраинская общественная организация «Русская школа», Фонд «Русский мир» (Москва, РФ), представительство Федерального агентства по работе с соотечественниками в Украине (Россотрудничество), севастопольская молодежная общественная организация «Сорок пятая параллель», Севастопольский городской гуманитарный университет.