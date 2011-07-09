Змея с двумя головами поселилась в ялтинском зоопарке (фото)

Двухголовая змея - рептилия, которая рождается одна на миллион особей, - поселилась в ялтинском зоопарке «Сказка» на время турсезона. Зверинец взял пресмыкающееся в аренду в Германии, сообщил УНИАН директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

«Интересное, уникальное животное: две головы, двое мозгов, один живот. Одна голова доминирующая, другая - более пассивная. Едят одновременно. Во время кормежки между головами ставят пластиковую лопаточку, чтобы одна другую не съела», - сказал ЗУБКОВ по телефону.

Калифорнийской королевской змее-альбиносу, которая переехала в Крым до середины сентября, три года.

Страховая стоимость «чуда природы» составляет 50 тысяч евро.

«Сказка» создана в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Сейчас там живут более тысячи животных, многие питомцы - редких видов.