Дело завладевшей 3,3 млн гривен морпорта Ялты банды ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт» и бухгалтера частного предприятия, которые завладели 3,3 млн. грн. морпорта, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанны лица в группе с еще одним заместителем директора порта, который находится в розыске, путем подделки документов в период с августа 2008 года до декабря 2009 года незаконно перевели средства со счетов госпредприятия в наличность», - говорится в пресс-релизе.

Обвиняемым инкриминируется завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, легализация средств, полученных преступным путем.