Русские организации Украины просят Россию помочь в создании партии

Представители русских движений Украины просят российских политиков посодействовать в создании и финансировании своей партии в Украине, передает корреспондент УНИАН в РФ.

«Я уверен, что в сроки в пределах 5 лет в Украине будет создана единая организация российских соотечественников. И влиятельная единая пророссийская партия -истинная, настоящая, а не та, которая использует пророссийские лозунги в период выборной кампании. При этом мы рассчитываем на вашу помощь, на помощь России», - сказал глава общественной организации «Русская община Крыма» Сергей ЦЕКОВ на круглом столе в Госдуме «О русском и русскоязычном движении Украины».

Заместитель председателя совета всеукраинской общественной организации «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» Руслан БОРТНИК (глава движения - депутат Верховной Рады из Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО) заявил, что Украина нуждается в «огромной большой российской партии».

«Давайте говорить откровенно - получить достаточное финансирование в условиях Украины, от украинских бизнесменов, практически невозможно. Эти источники финансирования необходимо искать где-то еще или новые источники», - заявил БОРТНИК.

Он считает, что русское движение может выжить в Украине только благодаря большой русской партии, которую, хотя бы как партию Олега ТЯГНИБОКА «Всеукраинское объединение «Свобода», должны поддерживать 3-5% населения, и она сможет пройти в парламент.

Первый заместитель председателя Верховного совета Крыма Константин БАХАРЕВ, со своей стороны, заявил, что русское движение в Украине должно в союзе с партией власти отстаивать права русскоязычного населения, а также бороться с попытками фальсификации украинской истории. «Русское движение должно быть своего рода заградотрядом для самой Партии регионов: обозначив свои позиции, отступление за которые невозможно и неприемлемо ни при каких обстоятельствах», - заявил крымский вице-спикер.