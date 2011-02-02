14 девушек 15-16 лет родили в Севастополе в 2010

В Севастополе в 2010 году молодыми мамами стали 14 девушек в возрасте 15-16 лет. В зарегистрированном браке в городе за этот период родилось 79,1% всех новорожденных, сообщило управление статистики в Севастополе.

Также по материалам управления, за 2010 год родилось 4184 ребенка (на 73 ребенка меньше, чем год назад). При этом 41 роды были с двойняшками, и двое - с тройней. Количество родившихся мальчиков превышало количество девочек - 2168 против 2016, то есть на 100 девочек рождалось 108 мальчиков. Первенцами в семье были 55,0% всех родившихся детей, 35,3% - вторыми по счету, 7,7% - третьими. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 25 лет. Основной процент (35,0%) женщин рожает в возрасте 25-29 лет.