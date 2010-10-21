Мужчин на планете на 57 миллионов больше, чем женщин - доклад ООН

На планете сегодня живет на 57 миллионов больше мужчин, чем женщин, говорится в докладе Организации Объединенных Наций «Женщины мира в 2010-м: тенденции и статистика», сообщает Центр новостей ООН.

В наиболее населенных странах, таких как: Китай, Индия и Пакистан, - представителей женского пола не хватает. На 100 женщин в Китае приходится 108 мужчин, в Индии - 107, в Пакистане - 106.

А в Европе женщин больше, чем мужчин, гласит статистика ООН.

На сегодняшний день среди глав государств и правительств стран мира только 14 женщин.

Лишь 23 странам мира удалось достичь 30% представленности женщин в парламентах.

Среди руководителей 500 наиболее крупных корпораций мира - 13 женщин, говорится в докладе ООН.