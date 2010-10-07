МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Крыму

Шквалистый ветер скоростью до 30 метров в секунду ожидается в ближайшие два дня, пятницу и субботу, в Крыму, в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС

«7-9 октября ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, 8-9 октября - местами 25-30 м/с», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели также сообщили, что в четверг утром в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки от 2 градусов мороза до 0 градусов.