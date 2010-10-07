МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Крыму
11:00, 07 октября 2010Крым
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До 30 метров в секунду
Шквалистый ветер скоростью до 30 метров в секунду ожидается в ближайшие два дня, пятницу и субботу, в Крыму, в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС
«7-9 октября ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, 8-9 октября - местами 25-30 м/с», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели также сообщили, что в четверг утром в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки от 2 градусов мороза до 0 градусов.
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