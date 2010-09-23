На владельца откусившего ребенку пальцы крокодила завели дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту служебной халатности, допущенной содержателем крокодиловой фермы, чей аллигатор откусил два пальца трехлетнему мальчику из Беларуси в августе в Ялте.

Крокодил напал на ребенка, который просунул руку к нему в вольер. Рептилия откусила мальчику два пальца и сломала три кости руки. Инцидент произошел на территории фермы после выступления в театре морских животных в Ялте. Возле вольера с крокодилом не было так называемого «поля безопасности».

«Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, допущенной субъектом предпринимательской деятельности и причинившей существенный вред здоровью ребенка», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Ведется следствие.