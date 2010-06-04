Как украинцы оценивают 100 дней работы Януковича (опрос)

Большая часть украинцев - 64,9% - позитивно оценивают первые сто дней пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА на посту президента Украины, около четверти (24,1%) - отрицательно. Затруднились ответить на вопрос 11% респондентов, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, ссылаясь на результаты опроса.

По словам эксперта, мнение более чем половины граждан Украины (53,4%) о ЯНУКОВИЧЕ за время его пребывания на президентской должности осталось прежним.

Около трети опрошенных (34,2%) заявили, что их мнение улучшилось, 9,4% - изменилось в худшую сторону. Затруднились ответить на вопрос 3% респондентов.

ФЕСЕНКО отметил, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то ЯНУКОВИЧ получил бы 46,9% голосов украинцев.

Эксперт считает: эти данные отображают объективные тенденции, которые связаны с тем, что украинское общество устало от политических конфликтов.

«И стабилизация политической власти, и относительная стабилизация политической ситуации была позитивно оценена не только сторонниками ЯНУКОВИЧА, поскольку тех, кто хочет голосовать за ЯНУКОВИЧА, меньше тех, кто позитивно оценивает его деятельность», - отметил ФЕСЕНКО.

Он думает, что данные опроса отображают состояние ожидания общества от новой власти: «Это такая сдержанно позитивная оценка деятельности президента, но то, что большинство не изменило своего отношения к ЯНУКОВИЧУ, свидетельствует лишь о кредите доверия - то, что мы называет "медовым месяцем президентства"».

«Мы сделали вывод, что медовый месяц новой власти еще продолжается. По традиции первые 100 дней - это и есть медовый месяц, но вот насколько он будет долгим: продлится до осени, местных выборов или будет еще короче, - увидим», - сказал директор Института Горшенина.

Институт провел всеукраинское социологическое исследование с 24 мая по 3 июня, опросив две тысячи респондентов в 160 населенных пунктах, которые репрезентируют взрослое население страны в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.