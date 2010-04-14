Крымский митрополит представит УПЦ на религиозном саммите в Баку

Украинскую православную церковь на всемирном саммите религиозных лидеров, который планируется на 26-27 апреля в столице Азербайджана - Баку, представит митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ.

Его благословил предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

На форум приглашены лидеры крупнейших христианских церквей, исламских, иудейских и буддийских общин, представители индуистской, сикхской и синтоистской традиций.

Главная тема саммита, который организовал межрелигиозный совет СНГ, - «Глобализация, религия, традиционные ценности».

В Крыму уже 18 лет существует межконфессиональный совет «Мир - дар Божий», инициатором основания и бессменным сопредседателем которого является митрополит ЛАЗАРЬ. Совет проводит акции, направленные на сохранение мира и возрождение традиционных культур и нравственности народов полуострова.