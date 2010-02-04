Дело о взрыве пятиэтажки: жалобы без удовлетворения, приговор без изменений

Апелляционный суд Крыма оставил без изменений приговор трем сотрудникам коммунального предприятия по делу о взрыве пятиэтажного многоквартирного дома в 2008 году в Евпатории, в результате которого погибли 27 человек.

«Суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, приговор - без изменений», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону Олег АНТОНЯН, защитник одного из осужденных - сварщика.

24 декабря 2008 года прогремел взрыв в Евпатории, по улице Некрасова, в доме №67, в подвале которого хранились баллоны с газом. Произошло частичное обрушение пятиэтажки, погибли 27 человек.

В ноябре 2009 года Симферопольский райсуд согласился с версией следствия о взрыве газа и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы, сварщика приговорил к 8-ми годам заключения. Коммунальщики подали апелляцию.

По мнению АНТОНЯНА, сварщика осудили «трижды за одно и то же».

«Ему вменили статью 196 - неумышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть людей и причинение тяжких телесных, - но оно (наказание по статье) очень маленькое, до трех лет лишения свободы, и ему дополнительные (еще две статьи) сделали (убийство по неосторожности, неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)», - сказал защитник.

«На вопрос - уже даже не причин взрыва, а правильной юридической квалификации - закрывают глаза. Этим делом никто не хочет заниматься», - считает адвокат.

Защитник намерен обратиться в Верховный суд Украины. «Обязательно!», - подчеркнул он.

Это же собираются сделать адвокаты двух других коммунальщиков, добавил АНТОНЯН.