В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«На территории автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в информации.

Вместе с тем, в крымских лесах сохраняется повышенная пожарная опасность.

Как сообщалось, в конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам ряда районов автономии.