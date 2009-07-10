В Крыму объявили штормовое предупреждение
10:02, 10 июля 2009Крым
1 0
Местами ожидаются сильные ливни
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«На территории автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в информации.
Вместе с тем, в крымских лесах сохраняется повышенная пожарная опасность.
Как сообщалось, в конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам ряда районов автономии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter