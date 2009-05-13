В Рухе думают, что ЧФ РФ является очагом нестабильности в Крыму

Лидер Крымской организации Народного Руха Украины, депутат парламента автономии Леонид ПИЛУНСКИЙ считает, что Черноморский флот России является очагом нестабильности в Крыму.

"Эта военная иностранная база на территории Украины является очагом нестабильности и подстрекательства населения к антиукраинским настроениям", - заявил он, сообщает пресс-служба НРУ.

Л.ПИЛУНСКИЙ также заявил, что ЧФ РФ не имеет стратегического значения. "Против кого этот флот России? Против Грузии, флот которой был потоплен во время военной агрессии России, против этого кавказского государства? Если Турция перекроет главные проливы из Черного в Средиземное море, то Черноморскому флоту не будет, где воевать", - сказал он.