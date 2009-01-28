Паромная переправа «Керчь-Поти» начнет работать с февраля

Паромная переправа между украинским городом Керчь и грузинским Поти начнет функционировать с февраля 2009 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета министров Крыма со ссылкой на премьера автономии Виктора ПЛАКИДУ.

Как ожидается, паромная переправа «Керчь-Поти» обеспечит перевалку около 700 тысяч тонн грузов и перевозку более 6 тысяч пассажиров в год.

С целью привлечения круизных судов, дополнительных грузопотоков, сокращения времени доставки грузов в Керченском морском торговом порту открыты пункты пропуска через государственную границу для паромного сообщения, также отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в 2008 году Кабинет министров Украины принял решение об открытии пункта пропуска через госграницу на территории госпредприятия «Керченский морской торговый порт». Решение создает условия для обеспечения функционирования паромного комплекса переправы Керчь - Поти/Батуми и морского вокзала для осуществления пограничного и таможенного контроля лиц, которые имеют право на въезд на территориюУкраины или выезд с ее территории.

Функционирование этой паромной переправы позволит привлечь дополнительные объемы грузов, сократить срок доставки грузов конечному потребителю, создать благоприятные условия для перевозки пассажиров, а также будет способствовать интеграции транспортной инфраструктуры региона в сеть транспортных коридоров «Европа-Азия».