Крымская УНП провела параллели между Сталиным и Путиным

Представители крымских организаций Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и Всекрымского общества «Просвита» сегодня пикетировали Генеральное консульство Российской Федерации в Симферополе в знак протеста против действий России в газовой сфере.

Как сообщили в пресс-службе крымской организации УНП, участники пикета держали плакаты: «Сталин+Берия = Путин+Медведев», «От Голодомора к холодомору», «Голодомор в Украине 1932-33 – Сталин, холодомор в Украине и ЕС-2009 – Путин».

«Мы требуем от украинской власти включить вопрос о пребывании Черноморского флота России на украинской территории в газовые переговоры и выставить РФ «максимальные мировые» цены за аренду территории для российских военно-морских баз и предоставление соответствующих услуг для обеспечения их деятельности», - заявил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН.

Он также считает, что «цена транзита российского газа через территорию Украины должна составлять не меньше 10 долларов США за 1000 кубометров на 100 км».