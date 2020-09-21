Приглашаем журналистов!

22 сентября 2020, в 16:00, состоится общее собрание Киевской городской организации политической партии «НАШ КРАЙ» с целью выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов на очередных и первых местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года в Киеве.

Мероприятие состоится по адресу:

Киевская область, Обуховский район, с. Подгорцы, 27-й километр автодороги Киев-Луганск.

Регистрация участников и аккредитация СМИ состоится на месте проведения общего собрания 22 сентября с 15:00 до 16:00.

Порядок аккредитации

представителей средств массовой информации на общем собрании

Аккредитация журналистов и технических работников средств массовой информации будет осуществляться Киевской городской организацией партии при наличии представления от СМИ или заявления журналиста, технического работника, направленных на электронный адрес: Ksenialoj@gmail.com

По вопросам аккредитации звоните на номер (099) 965 81 54 - Оксана Лой.

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Автор: УНИАН