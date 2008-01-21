Чехия выпускает машины рекордными темпами, и это проблема

Чехия в 2008 году может увеличить производство автомобилей на 10% и произвести рекордное количество - 1 миллион автомобилей, заявил в Праге руководитель Союза автомобильной промышленности Мартин Ян.

Чехия ускоренными темпами приближается к рекордной отметке в миллион машин, отметил глава Союза, которого цитирует сербское агентство Бета из Праги.

В 2007 году в стране было произведено более 932 тысяч автомобилей. Основной вклад в производство вносит самый крупный и давний производитель автомобилей - фабрика Шкода, где в 2007 году было произведено 623,5 тысячи автомобилей, на 12% больше, чем год назад.

Фабрика ТРСА, производящая автомобили Toyota, Pegeot и Ситроен, поставила на рынок более 308 тысяч машин.

"Результаты рекордные, вопреки невысокому спросу в странах западной Европы. Сохранится ли такое развитие и в будущем, будет зависеть от способности производителей найти достаточное количество квалифицированной рабочей силы, а также от курса национальной валюты - кроны", - цитирует Яна РИА "Новости".

По данным агентства, чешские экспортеры, включая автомобильную промышленность, уже давно предупреждают правительство, что чешская валюта переоценена, а слишком сильная крона ставит год угрозу производство и экспорт.

Решению, считают производители, способствовал бы ускоренный переход на евро, но правительство во главе с консервативной Гражданской демократической партией намерено как можно позже передать определение мониторной политики с национального на уровень Европейского центрального банка.

Премьер-министр Чехии Мирослав Тополанек в конце минувшей недели заявил, что "не было бы никакой трагедии, и никто не умер, если Чехия вообще бы не переходила на евро".

Между тем, согласно соглашению о вхождении Чехии в Евросоюз, Прага обязана войти в еврозону, как и все другие страны, ставшие членами ЕС в 2004 году.