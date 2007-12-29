На 12 улицах Киева введут одностороннее движение

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о введении одностороннего движения транспорта на 12 улицах города Киева.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на официальном веб-портале городской власти. Согласно принятому решению одностороннее движение решено организовать на улицах Подольского района: Ильинской, Г.Сковороды, Спасской, Хоревой, Волошской, Почайнинской, Ярославской, Щекавицкой, Введенской, Оболонской, Юрковской и Еленовской.

Заказчиком по разработке проектно-сметной документации и выполнению необходимых работ определено коммунальное предприятие „Киевдорсервис".

Сроки реализации решения в распоряжении не указаны.

Как сообщал УНИАН, одностороннее движение на ул. Жилянской и Саксаганского было официально открыто 27 октября с.г. Общая стоимость работ по реконструкции обеих улиц для введения одностороннего движения составляет 49,5 млн. грн. Предусмотрено, что такая организация движения на наиболее загруженных улицах города позволит ликвидировать заторы и значительно улучшить движение транспорта.

Одностороннее движение в Киеве предусматривается также ввести на улицах Большой Васильковской и Горького.