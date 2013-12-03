Майдан, ради чего стоим?

Нынешний Майдан — исключительно мирный протест. Этот тезис за последние несколько дней был неоднократно озвучен как со сцены на главной площади страны, так и в Верховной Раде. И это — правильно. Но, как и у любого другого, даже не мирного, протеста, у участников акции существует набор требований, ради которых они вышли на улицы.

Основные позиции резолюции воскресного Народного вече, как многотысячный митинг назвали представители оппозиционных сил, предполагали легитимное воплощение в жизнь нескольких пунктов для перезагрузки власти.

Одно из них — отставка правительства. Она возможна в случаях: ухода с поста премьер-министра по собственному желанию или его смерти, избрания нового президента, принятия парламентом резолюции о недоверии Кабмину или соответствующего указа главы государства.

Проще всего было воплотить требования Майдана, следуя законной процедуре выражения правительству вотума недоверия: Верховная Рада в 226 голосов принимает соответствующую резолюцию. Далее премьер-министр обязан подать главе государства заявление об отставке, а президент — принять ее. Естественно, без главы правительства нет и правительства. Поэтому министры отправляются вслед за премьером.

К сожалению, этот вариант отпал из-за сегодняшнего голосования и недостатка необходимого количества голосов. Лидеры оппозиции теперь настаивают: будем требовать от президента принять указ о роспуске Кабмина.

Впрочем, даже если глава государства пойдет Майдану и оппозиции навстречу, это не станет решением проблемы. Во-первых, потому, что весь состав нынешнего Кабмина будет выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Во-вторых, учитывая, что Украина — президентско-парламентская республика, кандидатуру нового премьер-министра Верховной Раде должен будет предложить президент. Хватит ли в Раде голосов за назначение нового главы правительства? Вполне. Устроит ли этот кандидат оппозицию и Майдан? Не факт.

Также с главной площади страны звучал и призыв о досрочных выборах парламента. И легитимно воплотить это в жизнь вполне возможно: оппозиция блокирует Верховную Раду 30 дней, парламент не может начать работу, президент может принять решение о досрочном роспуске депутатов. Но, во-первых, ключевым в этом плане является слово «может». Будет ли оппозиция блокировать работу Рады перед новогодними и рождественскими праздниками, когда туры в теплые края уже раскуплены и семьи ждут на спакованных чемоданах? А, даже если будет, примет ли президент решение о роспуске парламента? Ведь такое решение — право главы государства, а вовсе не обязанность.

Ну, и последнее — отставка президента. Она возможна в случае: смерти, невозможности выполнять обязанности главы государства по состоянию здоровья, собственно, если президент сам напишет заявление об уходе, а также импичмент. Лидеры оппозиции на Майдане озвучивали только последнее. Но и это — из разряда фантастики.

Во-первых, для проведения процедуры импичмента нужны веские основания, вроде государственной измены. Во-вторых, сама процедура — непростое действо в трех актах. Сначала конституционным большинством голосов (300 народных депутатов) Верховная Рада должна инициировать вопрос прекращения полномочий президента. После этого уже простым большинством (226 голосов) необходимо создать специальную парламентскую следственную комиссию. Если комиссия найдет основания для импичмента, две третьих народных депутатов могут проголосовать решение о выдвижении главе государства обвинений.

Но и на этом все не заканчивается. Подтвердить правильность проведения процедуры импичмента в парламенте должен Конституционный суд. И только после оглашения его выводов, не менее, чем в 337 голосов, Верховная Рада может принять решение об импичменте. Кто-то верит, что нынешний состав парламента сможет набрать для этого нужное количество голосов?

Впрочем, если уповать на новый состав Верховной Рады, который может быть выбран досрочно, смотрите пункт два: принять решение о досрочных выборах парламента может президент. Может, если захочет.

В связи с этим, в сухом остатке у Майдана, на сегодняшний день, легитимных способов воплощения тех требований, которые были озвучены в воскресенье, - нет. Поэтому от лидеров оппозиции необходимо пояснение: какова дальнейшая стратегия и тактика протестных действий. Ибо водить «хороводы» под пустым зданием Администрации президента — бессмысленно. А то и вовсе опасно.