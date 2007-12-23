В Донецкой области ВМW въехал в автобусную остановку: есть жертвы

В субботу в 19.45 в городе Вугледаре Донецкой области водитель легкового автомобиля ВМW не справился с управлением и въехал в автобусную остановку, где находились люди.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие ДТП один человек погиб и 7 с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование. На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 32 человека и 207 - травмированы.