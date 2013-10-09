Путинские «пряники»

Россия, как известно, на компромиссы официально не идет. Любой шаг назад, который могут вдруг воспринять как слабость Путина, всегда завуалирован под некий красивый жест мифической дружбы. Так сказать – подачка холопу после многочисленных поклонов перед барином. Однако последние события показали: в случае с Украиной, стремительно набравшей курс на евроинтеграцию, в Кремле готовы пойти даже на финансовые и имиджевые потери, вплоть до возможности принять украинскую формулу по Таможенному союзу «3+1», дабы сохранить ее в орбите своего влияния. Но не блеф ли такое резкое окончание «холодной войны» – вот вопрос.

Похоже, за последние несколько дней Путин убедился, что подписания Ассоциации между Украиной и ЕС таки действительно может состояться. На это указывает ряд факторов. Первый – очередной визит президента Януковича на Запад (в Краков), где он перед президентами Польши, Германии и Италии подтвердил приоритетность евроинтеграции и обязательства до 21 октября выполнить все необходимые реформы. Второе (что гораздо более смутило Кремль) – обсуждение на этой встрече процедурных моментов отправки Юлии Тимошенко на лечение в Германию. В Москве были стопроцентно уверены, что Янукович никогда не пойдет на подобный шаг. А значит – в последний момент Ассоциацию Европа все же не подпишет, поскольку не будет решен вопрос избирательного правосудия.

Конечно, в вопросе Тимошенко все еще может измениться. Возможно, это такая взаимная игра между Европой и властью, где одни имитируют требованию освободить Юлю, а вторые – имитируют готовность это сделать. А общее решение подписать Ассоциацию уже принято. Но в Москве решили не рисковать и оперативно начать политику «оттепели» в отношениях с Украиной, которую возглавил лично президент Путин.

Почему он? Владимир Владимирович известный мастер блефовать, дабы добиться своих целей, и, конечно, любитель поиграть в доброго царя. Стоит вспомнить и газовые контракты 2009-го года, и Харьковские соглашения 2010-го (где был обещан дальнейший пересмотр контрактов, чего в итоге так и не произошло).

Итак, как выглядит временное изменение российской стратегии по отношению к Украине?

Первое – дать возможность почувствовать запах дешевого газа.

Как отметил Путин, Россия сделала Украине скидку на газ, чтобы наполнить подземные хранилища на зимний сезон. Газ обойдется 260 долларов вместо нынешних 420 долларов.

С виду – все красиво. Если не учитывать двух «подводных камней». Первый – именно России необходимо дополнительно закачать в украинские ПХГ 5 млрд кубов газа, чтобы компенсировать холодную зиму своим европейским потребителям. Ранее попытка перевалить эту проблему на Украину провалились, поскольку, учитывая цену газа, требовалось взять кредит у той же России на 2 млрд. долларов.

Второй – скидка сделана не государственному «Нефтегазу», а компании Фирташа. У которого есть своя квота на поставки газа коммерческим потребителям. Следовательно, ни о каком реальном снижении стоимости газа именно для государства Украина или для населения речь не идет. Просто «Газпром», сохраняя лицо, с помощью Фирташа решает свои вопросы с европейцами. Какая выгода Фирташу? Скорее всего, перенаправление на свои химпредприятия объемы оставшегося дешевого газа, неиспользованного за зиму. Или его продажа в Украине.

Не исключено, в Кремле сейчас начнут вновь поднимать тему газового консорциума в обмен на снижение цены на газ. Или даже выразят готовность пересмотреть контракты, как в случае с Европой.

Второе – убирается резкая тональность относительно обязательного присоединения Украины к Таможенному союзу.

С одной стороны, это та же газовая тематика. Ведь раньше любое упоминание о скидках на газ привязывалось непосредственно к присоединению к ТС. С другой – Путин вдруг резко начал переживать о гражданах СНГ, которые могут пострадать от введения визового режима с ТС. И намекнул, что его могут и не вводить в 2015-м году для некоторых стран. Намек на Украину более чем прозрачен.

Стоит ожидать неких мессиджей о том, что, в принципе, возможно плодотворное сотрудничество с Украиной и в рамках предложенной Януковичем формулы «З+1». Или – пока «мертвой» Зоны свободной торговли между странами СНГ.

Третье – обещаются дешевые кредитные средства.

Не секрет, Украина находится в непростом экономическом положении. Кризис продолжается, сокращаются золотовалютные резервы, цена на газ не снижается, надо держать курс доллара и возвращать долги МВФ. А тут на носу президентская кампания 2015-го года. Главный вопрос – где взять на все денег?

Как приоритетное рассматривается привлечение кредита МВФ. Но их условия известны – уменьшение бюджетного дефицита и увеличение стоимости газа для населения. Россия же предлагает свои кредиты без каких-либо условий. И один, в 750 млн. долларов, уже недавно выделила. Так сказать – с целью ощутить разницу. Возможно, дальше последуют более щедрые предложения на большие суммы.

Четвертое – прекращаются угрозы относительно запрета доступа украинских товаров на рынки ТС.

Не исключено, что в качестве программы лояльности сейчас могут исчезнуть возникшие барьеры для украинской продукции. А главный «злой санитар» Онищенко будет перед телекамерами уплетать шоколад «Рошен», нахваливая его вкус.

Пятое – Россия перестает давить на Украину в вопросе выбора между ЕС и ТС.

Кремль наконец-то понял: тактика запугивания Украины привела к совершенно противоположному эффекту. Янукович еще больше усилил европейский вектор. А страна сплотилась в патриотическом настрое отпора российскому натиску. Даже те, кто не видит особых преимуществ от евроинтеграции. Иным словами, именно Путин в итоге стал наилучшим пиарщиком важности Ассоциации с ЕС для украинцев.

Теперь же Путин выбрал иную стратегию. Играть в доброго соседа. Мол, евроинтеграция – это личный выбор Украины. После подписания Ассоциации ничего в наших отношениях не измениться, кроме небольших экономических сложностей. Никаких репрессий для украинских товаров не будет – все намерены решать в рамках ВТО. Но и в этом Россия готова заранее помочь, инициируя консультации между Москвой, Киевом и Брюсселем. Так сладко – что аж приторно. Особенно учитывая, что Украина летом смогла наблюдать, как именно Россия соблюдает нормы ВТО во время торговой войны.

Однако, какие реальные цели на самом деле преследует Путин, изменив резко отношение к Украине? Думается их несколько.

Первое – поколебать уверенность Украины в правильности евроинтеграции, что в итоге может вылиться в какую-то ошибку, сорвав в последний момент подписание Ассоциации.

Ведь чем больше давил Путин, тем больше условий ЕС принимала Украина. Теперь же, когда появилась возможность играть на два фронта, с чем-то могут не согласиться в последний момент. К примеру, ту же Тимошенко не отправить на лечение, если к этому добавят дополнительные требования вроде помилования.

Второе – «отбелить» имидж агрессивной России перед Европой.

У Путина вновь так заигрались в «принуждение мира к миру», что это в итоге вылилось в резолюцию Европарламента с требованием перестать давить на Украину. А это серьезный симптом. Учитывая, что можно, конечно, дуть важно щеки в Кремле, но основные статьи экспорта России приходятся на Европу. А там уже научились «зажимать гайки» тому же «Газпрому» после холодной зимы 2009-го года.

Третье – подготовить общественное мнение к новым реалиям сотрудничества с Украиной, подписавшей Ассоциацию.

Путин достаточно умен, чтобы понимать – не так многого шансов в последний момент сорвать украинскую евроинтеграцию. А значит – придется-таки работать с обновленной Украиной. Причем – работать плотно, учитывая размер товарооборота между странами. Но занятая им ранее жесткая позиция по отношению к Ассоциации между Украиной и ЕС, в итоге, может стать его поражением как лидера нации. И нанести удар по имиджу «сильной руки» в самой России. Поэтому попытка вдруг выступить инициатором консультаций в стиле «А как жить дальше?» является модернизацией лидера в образ «доброго царя». В такого себе сильного переговорщика, который думает не только о стране, но и Европе, и Украине. В общем, обычные политтехнологические игры.

В любом случае, уже в ближайшее время мы увидим, что скрывается за планами Путина и его доброжелательной улыбкой. 21 октября Совет министров ЕС примет решение, подписывать Ассоциацию с Украиной или нет. И дальнейшая реакция Москвы скажет все сама за себя. Впрочем, одно точно не меняется веками – желание Кремля контролировать своих соседей…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»