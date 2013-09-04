ПР – означает полураспад?

Политическая тусовка замерла в ожидании драматических известий из Партии регионов, в которой якобы проходят публичные трения на тему европейской интеграции. Но слухи о политическом коллапсе в рядах «регионалов» выглядят излишне преувеличенными. И, скорее, срежиссированы одним вполне конкретным человеком.

Надо отметить, что этой политической силе уже приходилось выдерживать испытание 2005 годом, когда у части партийцев обострились хронические недуги, потребовавшие лечения за границей, некоторые столпы партии познакомились с бытом украинских СИЗО изнутри, а самой партии предсказывали скорую политическую смерть. Но конфликт Ющенко – Тимошенко, ставший определяющим для судьбы Виктора Андреевича на посту президента, позволил Виктору Януковичу сотоварищи воспрянуть духом и стать партией, которая трижды подряд выиграла парламентские выборы. Янукович, как известно, уже в 2006 году на полтора года вернулся в премьерский кабинет, а в 2010 году был избран главой государства.

Слухи о разброде и шатаниях внутри Партии регионов появились после визита Владимира Путина в Киев для празднования Крещения Руси. Не получив желаемого результата от Януковича, российский президент отбыл восвояси, а в Украине активизировались соратники Виктора Медведчука. Среди них оказался заместитель председателя фракции Партии регионов в парламенте, внештатный советник премьера Олег Царёв. Он, например, оправдывал усиление таможенного режима на российско-украинской границе стремлением РФ не допустить реэкспорта из Украины китайского ширпотреба. Или стал рупором центра «Правовая держава», подконтрольного Медведчуку, эксперты которого сделали вывод о недопустимости подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Не знаю, прошел ли над некоторыми парламентариями денежный дождь, но заявления в пользу Таможенного союза «регионалы» начали делать, будто располагая четкими указаниями относительно графика проявлений своей дружбы с Россией. Позиция хозяина «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева по этому вопросу понятна, равно как и стремление отменить евроинтеграцию в исполнении избранного в Севастополе Вадима Колесниченко. Кстати, если кто забыл, то и Нестор Шуфрич, анонсировавший создание депутатского объединения в поддержку Таможенного союза, стал «регионалом» только в 2007 году, а до того верой и правдой служил Виктору Медведчуку. Стоит заметить, что одиночные выпады членов фракции, в которой 208 парламентариев, не создают эффекта массовости, зато дают повод политическим оппонентам «регионалов» посудачить на тему кризиса в рядах партии власти.

Если ли у путинского кума Медведчука план относительно торпедирования евроинтеграции Украины путем внесения разброда и шатаний в Партию регионов? Однозначно этого нельзя исключить. Но не стоит сбрасывать со счетов личностный фактор, не позволяющий тандему Путин – Медведчук рассчитывать на скорый успех: в «региональной» фракции слишком мало самостоятельных политиков. Проходная часть партийного списка была сформирована преимущественно из людей, лояльных лично президенту и бизнесмену Ринату Ахметову, даже Сергей Лёвочкин летом 2012-го остался не у дел. Мажоритарщики, избранные под партийными знаменами на юго-востоке страны, как и «независимые» одномандатники, ощутившие непреодолимое желание стать частью самой большой парламентской фракции, проходили собеседование у секретаря СНБО Андрея Клюева, руководившего партийным избирательным штабом, а сегодня курирующего по поручению Януковича внешнюю политику страны. Возможности репрессивного аппарата страны хорошо известны, а «регионалы» слишком привыкли быть в рядах власти, пассионарность наблюдается у единиц.

Чтобы развернуть кампанию «Массовый исход из ПР» или представить ситуацию в партии власти близкой к полураспаду, недостаточно финансовых средств, с которыми у Медведчука проблем нет. Необходимо еще выстроить для потенциальных дезертиров политическую перспективу, альтернативную нынешней. Что может предложить Виктор Владимирович потенциальным перебежчикам из «региональных» рядов в условиях президентско-парламентской республики? Членство в «Украинском выборе»? Книжку с автографом Путина? Приглашение на турнир по дзюдо в качестве спарринг-партнера российского президента? Все это не актуально. Россия объективно прохлопала момент, когда на геополитической развилке Украина повернула в сторону Европы, и сегодня попытки задержать ее выглядят плохо корреспондирующимися с имиджем Владимира Путина – лидера сверхдержавы.

Есть и еще один момент, объективно осложняющий процедуру раскола Партии регионов. Ее члены пронизывают пирамиду власти с плотностью арматуры, являющейся важнейшей составляющей железобетонного здания. Виктор Янукович хорошо понимает, что проблемы с Партией регионов осенью 2013-го может обернуться для него значительными сложностями в президентской кампании. Поэтому для него крайне важно оперативно найти механизм эффективного самоочищения «региональных» рядов и сохранения ее стопроцентной лояльности.