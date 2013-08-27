Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

За информацию об убийстве Бартенева обещают 100 тысяч гривен (видео)

Друзья убитого мэра Феодосии Александра Бартенева готовы заплатить 100 тысяч гривен за информацию. которая позволит продвинуть следствие.

В Кыргызстане подросток умер от чумы, 132 человека в больнице, введен карантин

Власти Киргизстана направили в Иссык-Кульскую область противочумную вакцину, палатки и средства индивидуальной защиты для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий.

СМИ: Инвестиции в украинскую экономику сократились на 14,6%

Объем капитальных инвестиций в украинскую экономику в I полугодии уменьшился на 14,6%.

Обама отказался от полномасштабной военной операции в Сирии

Президент США Барак Обама не рассматривает возможность начала в Сирии полномасштабной военной операции.

Курченко купил стадион «Металлист» - источник

Областной спортивный комплекс «Металлист» продан за 674 млн 522 тыс грн с учетом НДС.

Смарт-Холдинг Новинского станет полностью кипрским

Сербское антимонопольное ведомство разрешило кипрской компании Komisiano investments Ltd. приобрести 75% акций «Смарт-Холдинга», подконтрольного украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому.

Яценюк, Кличко и Тягнибок летят в Брюссель

27-29 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, председатель партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок будут находиться с визитом в Брюсселе.

Запад готовится к бомбардировке сирийских правительственных войск

Западные страны предупредили сирийскую оппозицию, что в течение нескольких дней начнется военная операция против режима Башара Асада.

Милиция нашла, где прячется Мельник

Милиция установила местонахождение Мельника и готовится к его задержанию и экстрадиции - Захарченко.

В Femen заявляют, что милиция подбросила им пистолет, гранату и портрет Путина (видео)

В женском движении Femen говорят, что сегодня во время обыска в их офисе милиция подбросила им оружие.

ТС открыл «фарфоровый фронт» в торговой войне с Украиной

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, на срок до 28 сентября 2016

В Житомирской тюрьме умер серийный убийца Оноприенко

Тюремщики сообщили о смерти убийцы, отбывавшего пожизненный срок.