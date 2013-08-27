Главное за день: обзор топ-новостей
Мир оказался перед угрозой новой войны. Таможенный союз открыл «фарфоровый фронт» в торговой войне с Украиной. Милиция утверждает, что выследила Мельника.
Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:
За информацию об убийстве Бартенева обещают 100 тысяч гривен (видео)
Друзья убитого мэра Феодосии Александра Бартенева готовы заплатить 100 тысяч гривен за информацию. которая позволит продвинуть следствие.
В Кыргызстане подросток умер от чумы, 132 человека в больнице, введен карантин
Власти Киргизстана направили в Иссык-Кульскую область противочумную вакцину, палатки и средства индивидуальной защиты для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий.
СМИ: Инвестиции в украинскую экономику сократились на 14,6%
Объем капитальных инвестиций в украинскую экономику в I полугодии уменьшился на 14,6%.
Обама отказался от полномасштабной военной операции в Сирии
Президент США Барак Обама не рассматривает возможность начала в Сирии полномасштабной военной операции.
Курченко купил стадион «Металлист» - источник
Областной спортивный комплекс «Металлист» продан за 674 млн 522 тыс грн с учетом НДС.
Смарт-Холдинг Новинского станет полностью кипрским
Сербское антимонопольное ведомство разрешило кипрской компании Komisiano investments Ltd. приобрести 75% акций «Смарт-Холдинга», подконтрольного украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому.
Яценюк, Кличко и Тягнибок летят в Брюссель
27-29 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, председатель партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок будут находиться с визитом в Брюсселе.
Запад готовится к бомбардировке сирийских правительственных войск
Западные страны предупредили сирийскую оппозицию, что в течение нескольких дней начнется военная операция против режима Башара Асада.
Милиция нашла, где прячется Мельник
Милиция установила местонахождение Мельника и готовится к его задержанию и экстрадиции - Захарченко.
В Femen заявляют, что милиция подбросила им пистолет, гранату и портрет Путина (видео)
В женском движении Femen говорят, что сегодня во время обыска в их офисе милиция подбросила им оружие.
ТС открыл «фарфоровый фронт» в торговой войне с Украиной
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, на срок до 28 сентября 2016
В Житомирской тюрьме умер серийный убийца Оноприенко
Тюремщики сообщили о смерти убийцы, отбывавшего пожизненный срок.