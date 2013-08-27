В Киргизстане подросток умер от чумы, 132 человека в больнице, введен карантин

Об этом сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы правительства республики.

Министр здравоохранения Киргизстана Динара Сагинбаева официально подтвердила случай гибели человека от чумы в республике - в Ак-Суйском районе скончался 15-летний подросток. В настоящий момент в районе госпитализированы 132 человека, имевшие контакты с мальчиком. Признаков чумы ни у кого не обнаружено, однако медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается.

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"Во время заседания республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии при правительстве республики в связи с чрезвычайной ситуацией в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области министерству финансов поручено изыскать необходимые финансовые средства для закупки лекарственных средств, дезинфицирующих и расходных материалов для проведения противоэпидемических и профилактических мер", - сообщил собеседник агентства.

В районе введены ограничительно-карантинные меры, выставлены милицейские посты в отделениях Ак-Суйской территориальной больницы и инфекционном отделении Иссык-Кульской областной больницы, где размешены контактные лица, а также в ряде населенных пунктов.

Бригады медицинских работников проводят подворные обходы с населением, проживающим на пастбищах в Энильчеке и в селе Ичке-Жергез Ак-Суйского района. Проводится внеплановая вакцинация лиц, проживающих в зоне природного очага возникновения чумы. Помимо того, специальные группы производят отлов и исследование грызунов и их блох на чуму, сообщили в правительстве страны.