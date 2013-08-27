В Житомирской тюрьме умер серийный убийца Оноприенко

Сегодня в колонии в Житомирской области от сердечного приступа умер серийный убийца Анатолий Оноприенко, который был осужден к пожизненному заключению.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

“Я подтверждаю эту информацию. Оноприенко умер сегодня в 17.15 от сердечного приступа”, - сказал Андрушко, напомнив, что Оноприенко был осужден в 1996 году за многочисленные убийства людей.

Также Андрушко отметил, что у Оноприенко и раньше были проблемы с сердцем.

Как сообщалось, Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое число инкриминируемых ему, но не доказанных эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был приговорен к смертной казни, но по причине намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменён пожизненным заключением.