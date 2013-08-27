В Femen заявляют, что милиция подбросила им пистолет, гранату и портрет Путина (видео)

Об этом заявила лидер Femen Анна Гуцол.

"Нашли боевой пистолет, патроны, гранату и фотографии Путина и Кирилла, обведенные прицелом. Это выглядит так, будто мы на них готовили покушение", - заявила она в комментарии "Украинской правде".

"Я заявляю, что Femen является мирным движением. Мы никогда не хранили оружие, не планировали вооруженных нападений. Мы не являемся террористической группировкой. Мы расцениваем это как давление и репрессии", - добавила она.

По теме: Лидер Femen считает, что пора сменить приоритеты

По словам Гуцол, вторник - это был последний день пребывания движения в офисе.

Как сообщали СМИ, сегодня Femen заявляли, что милиция заблокировала их киевский офис, освободила его от людей и закрылась в нем, якобы ожидая подмоги для проведения обыска.