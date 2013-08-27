Обама отказался от полномасштабной военной операции в Сирии

Как сообщает The Washington Post, в случае обнаружения доказательств применения сирийскими войсками химического оружия американские власти намерены ограничиться двухдневным ракетным обстрелом страны.

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Собеседники газеты в администрации президента США назвали кратковременный ракетный обстрел «мерами воспитательного характера», сообщает Lenta.ru.

Издание отмечает, что это решение в Белом доме считают идеальным. США не хотят ввязываться в Сирии в затяжные военные действия, но в то же время хотят предотвратить повторение газовых атак.

Ожидается, что обстрел позиций правительственных войск будет вестись с кораблей, хотя не исключается и применение стратегических бомбардировщиков.

Американская разведка пока не отчиталась о результатах своего расследования химической атаки, но Белый дом уже обсуждает возможность нанесения такого удара с Конгрессом и со своими партнерами в НАТО, а также готовит юридическое обоснование подобных действий со своей стороны.

Издание отмечает, что вооруженные силы США готовы начать обстрел сразу после поступления соответствующего приказа. Вооруженные крылатыми ракетами корабли уже вышли на позиции, так как практически сразу после химической атаки Обама приказал Пентагону готовиться к любому развитию событий.

В настоящее время помимо американской разведки расследованием химической атаки занимается специальная комиссия ООН. При этом приступить к работе она смогла только 26 августа, так как до этого специалистов не пускали на место происшествия, причем власти Сирии и повстанцы возлагали вину за это друг на друга.

О применении в районе Гута под Дамаском химического оружия стало известно 20 августа. Повстанцы обвинили в случившемся сирийские власти, однако официальный Дамаск назвал происшествие провокацией со стороны оппозиции. Власти США ранее неоднократно заявляли, что в случае применения сирийскими властями химического оружия будут вынуждены вмешаться в гражданскую войну, продолжающуюся в стране уже более двух лет.