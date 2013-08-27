Запад готовится к бомбардировке сирийских правительственных войск

Согласно этим данным, соответствующий разговор состоялся 27 августа на встрече европейских и американских дипломатов с руководством сирийской оппозиции.

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Западные представители заявили, что целью операции будет предотвращение использования сирийским режимом химического оружия, по информации Reuters сообщает Lenta.ru.

При этом сами сирийские оппозиционеры рассказали, что передали западным партнерам свой список целей для нанесения воздушного удара.

Министр обороны США Чак Хейгл в интервью BBC News заявил, что его подчиненные уже готовы к началу военной операции против сирийских правительственных войск и ждут соответствующего приказа от верховного главнокомандующего Барака Обамы.

По словам главы оборонного ведомства, американскому руководству «вполне ясно», что сирийское правительство применило против собственных сограждан химическое оружие. Он добавил, что вскоре ожидает подтверждения этих данных специалистами разведывательных служб США. Днем ранее государственный секретарь США Джон Керри заявил, что вину сирийского правительства «невозможно отрицать».

Ранее об ответственности правительства Башара Асада за химическую атаку в восточных пригородах Дамаска заявили Париж и Лондон. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал свой отпуск и вернулся в столицу. Он также заявил, что отзовет из отзывает из отпусков депутатов парламента, которые должны будут принять решение о возможном вооруженом вмешательстве в сирийский конфликт.

Правительство Сирии отрицает свою причастность к химической атаке 21 августа, в результате которой погибли сотни людей. Кроме того, Дамаск уже пообещал принять ответные меры в случае внешней агрессии.