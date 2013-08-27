Смарт-Холдинг Новинского станет полностью кипрским

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте антимонопольного ведомства Сербии.

Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на сегодняшний день 75,1% акций «Смарт-Холдинга» принадлежат Optimabest management (Великобритания), а 24,9% акций находятся у кипрской компании Adeona holdings.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года бизнесмен Вадим Новинский сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» в связи с избранием его народным депутатом Украины по одному из мажоритарных округов в Севастополе.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.