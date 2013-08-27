За информацию об убийстве Бартенева обещают 100 тысяч гривен (видео)

Они уже собрали деньги и готовы отдать их любому, чьи показания помогут раскрыть преступление и поймать убийцу. Об этом ТСН сообщил заместитель главы Феодосии Игорь Авруцкий.

За месяц правоохранители так и не задержали мужчину, который расстрелял мэра у его подъезда. Выяснили только, что обрез, из которого стрелял убийца, как вещественное доказательство должен был быть уничтожен на Тернопольщине. Поэтому, чтобы ускорить расследование, друзья Бартенева готовы заплатить за информацию об убийстве.

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Заместитель городского главы Феодосии Игорь Авруцкий заметил, что они готовы дать 100 тысяч гривен и более в зависимости от полученной информации. Ее можно озвучить и милиционерам, однако, если дело раскроют, то друзья убитого мэра готовы наградить информатора.

Справка УНИАН. На Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния около полутора метров выстрелил мэру в спину. Началась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку уже без денег.

Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание Герой Украины. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром Феодосии. Расследование проводится по статье Уголовного кодекса Украины «разбой» и «умышленное убийство».