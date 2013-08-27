СМИ: Инвестиции в украинскую экономику сократились на 14,6%

После двух лет роста объем капитальных инвестиций в экономику вновь начал снижаться. В I полугодии вложения составили 103,3 млрд грн, что на 14,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

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Следует отметить, что в прошлом году капитальные инвестиции росли двузначными темпами — 29,8%. Сокращались они в 2008-2010 годах в разгар экономического кризиса, сообщает Коммерсант-Украина.

Наибольшее падение (-41,5%) было зафиксировано в 2009 году.

В значительной мере спад инвестирования в основной капитал объясняется высокой базой сравнения.

"Нынешний спад был ожидаемым, учитывая крупные вложения в подготовку инфраструктуры к футбольному чемпионату Евро-2012",— отмечает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.

Спустя год наиболее высокие темпы спада наблюдались в регионах, задействованных для организации чемпионата: Донецкой (-31,2%), Харьковской (-56,2%), Львовской (-31,4%), Киевской (-20,3%) областях и в Киеве (-16,9%). Более чем в два раза снизилась доля средств госбюджета в инвестициях.

В этой ситуации выросла доля средств, инвестированных за счет собственных средств предприятий (с 61,4% до 62,8%), кредитов (с 17,5% до 18,4%) и средств местных бюджетов (с 1,9% до 2,2%).

Впрочем, в денежном измерении эти инвестиции также уменьшились. Сокращения вложений в основной капитал избежали промышленность (+6,5%) и сельское хозяйство (+0,6%). Снизились инвестиции в строительство и сферу услуг: транспорт, торговлю, финансовую и страховую деятельность.

"Несмотря на то что спрос на услуги по-прежнему растет, сокращение капитальных инвестиций отображает осторожные ожидания бизнеса в первую очередь в связи с продолжающимся торможением роста доходов граждан",— рассказывает главный экономист ИК Dragon Capital Елена Белан.

Положительная динамика была зафиксирована в десяти областях и Севастополе. Наибольшие темпы притока инвестиций были в Николаевской (+65,5%), Черниговской (+22,2%) и Одесской (+20,2%) областях.

По оценкам экспертов, спад капитальных инвестиций продлится до 2015 года. "В условиях экономической нестабильности и неопределенности инвесторы не спешат вкладывать средства в капитальные проекты, в лучшем случае сохраняя инвестиции на прежнем уровне. А в 2014 году появится фактор политической неопределенности накануне президентских выборов 2015 года",— прогнозирует госпожа Белан.